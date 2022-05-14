Москва, 14 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Переговоры Москвы с Киевом на данный момент фактически приостановлены, так как украинская стороны не проявляет заинтересованности «в серьезном и конструктивном диалоге». Об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе общения со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистё, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что в ходе беседы стороны провели обсуждение ситуации, сложившейся в данный момент на Украине.

«Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что российский лидер во время разговора отметил, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета, в случае вхождения этой страны в НАТО, был бы ошибочным, так как никаких угроз для финской безопасности не существует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным финский лидер Саули Ниинистё рассказал главе Российского государства о желании Финляндии вступить в НАТО.