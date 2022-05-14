Рига, , 15:00 — REGNUM Передача России памятника воинам Красной армии — освободителям советской Латвии и Риги после его демонтажа возможна. Об этом 14 мая заявил вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс в эфире Латвийского радио.

Представители посольства России возлагают венки к памятнику воинам-освободителям Риги Latvia.mid.ru

По словам Смилтенса, ему известно о желании российской стороны забрать монумент в случае его демонтажа.

«Это вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, все монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное хранилище. А потом уже решается, что с ними делать дальше», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая латвийский Сейм принял законопроект о приостановке действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, чем фактически разрешил снос монумента Освободителям в Риге.