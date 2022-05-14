Хельсинки, 14 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным финский лидер Саули Ниинистё рассказал главе Российского государства о желании Финляндии вступить в НАТО. Об этом 14 мая сообщает агентство Bloomberg.

Kremlin.ru Саули Ниинистё и Владимир Путин

«Президент Финляндии провел разговор с президентом России Путиным. Ниинистё сказал Путину, что Финляндия намерена вступить в НАТО», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и это будет сделано на основе тщательного анализа.