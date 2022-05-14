Белгород, 14 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Пожар в жилом девятиэтажном доме произошёл утром 14 мая в Старом Осколе Белгородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Dave Hogg Пожар

Сообщение о пожаре в панельной девятиэтажке в микрорайоне Молодогвардеец города Старый Оскол поступило в 10:30.

Пожар произошёл в общем коридоре на шестом этаже дома. Пожарным удалось уже в 10:42 локализовать возгорание, в 10:44 было ликвидировано открытое горение, а в 10:47 — объявлена полная ликвидация.

По данным МЧС, в результате пожара имеются пострадавшие. Причины возгорания устанавливаются.