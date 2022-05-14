Берлин, 14 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, сложившаяся в данный момент на Украине ситуация якобы может стать причиной глобального голода. Она заявила об этом 14 мая на пресс-конференции по итогам трехдневной встречи глав МИД стран «Группы семи», проходившей в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

По утверждению главы МИД ФРГ, из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины якобы «прекращаются поставки, сильно растут цены — не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод».

Также Бербок выступила с утверждением, что «блокада экспорта продовольствия» якобы со стороны России является сознательной и также якобы является частью «гибридной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия якобы ведет «продовольственную войну» во всем мире.