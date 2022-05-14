Пекин, , 13:43 — REGNUM Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Китае власти этой страны не будут проводить Кубок Азии по футболу в 2023 году. Об этом 14 мая говорится в заявлении оргкомитета в китайской соцсети Weibo.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Отмечается, что вначале Кубок Азии по футболу должен был состояться в Китае в период с 16 июня по 16 июля 2023 года, однако из-за пандемии коронавируса китайскому оргкомитету в данный момент сложно взять на себя обязательства и организовать проведение Кубка Азии в полностью открытом режиме.

«После совещания Азиатской футбольной конфедерации (AFC), Китайской футбольной ассоциации и организационного комитета Кубка Азии 2023 года было решено, что турнир будет проводиться в другом месте. Новое место будет определено в ближайшее время. Мы хотели бы выразить нашу сердечную благодарность AFC, городам-организаторам и всему обществу за их решительную поддержку работы по подготовке к Кубку Азии», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее Кубок Азии проводился в Китае в 2024 году, действующим обладателем это трофея является сборная Катара по футболу, которая завоевала его в 2019 году.