Ханой, 14 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Автомобилестроительная компания из Вьетнама VinFast начнёт поставки кроссоверов в Россию во второй половине 2022 года. Об этом пишет журнал «За рулём».

Vinfast.vn Прототип автомобиля Vinfast

Первыми моделями компании VinFast в России станут электрические кроссоверы VF 8 и VF 9. Первая из этих моделей будет обладать запасом хода от 420 до 471 км. Заявленная стоимость составляет от 43 тыс. евро или 3,13 млн рублей.

Модель VinFast VF 9 будет поставляться в двух вариантах: Eco и Plus. Стоимость составит от 58,7 тыс. евро (4,3 млн рублей) до 64,1 тыс. евро (4,65 млн рублей).

Компания VinFast основана в 2017 году. Создатель компании — первый долларовый миллиардер из Вьетнама Фам Нят Выонг — окончил Российский государственный геологоразведочный университет.

Первые прототипы электромобилей VinFast были представлены на Парижском автосалоне в 2018 году. С 2019 года компания продаёт свои электрокроссоверы на внутреннем рынке, в 2022 году VinFast рассчитывает начать поставки за пределы Вьетнама.