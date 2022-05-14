Москва, , 13:00 — REGNUM Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин скончался в возрасте 58 лет. Об этом 14 мая сообщается в телеграм-канале СПЧ.

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«С сожалением вынуждены сообщить о скоропостижной кончине члена Совета, нашего дорого друга Андрея Владимировича Бабушкина», — говорится в сообщении.

Также указывается, что время и место прощания с правозащитником будут объявлены дополнительно.

Отметим, Андрей Бабушкин родился в январе 1964 года в Москве. В 1990 году его избрали депутатом Моссовета, а с 1991 года он стал главой комиссии Москвы по делам тюрем и предупреждению правонарушений. Также с 1993 по 1995 год занимал пост исполнительного директора Общества попечителей пенитенциарных учреждений.

Также в 1996 году правозащитник стал одним из основателей «Комитета за гражданские права» и избран его председателем. В 2010 году стал членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и с 2012 года вошел в состав СПЧ.