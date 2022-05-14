София, 14 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Установленная комиссией по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии цена на природный газ в стране увеличилась почти на 14% из-за того, что были оставлены поставки российского голубого топлива. Об этом 14 мая сообщает болгарское информационное агентство БТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов утвердила цену на природный газ на май, тем самым одобрив ее повышение на 13,73%», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что основной причиной такого роста на голубое топливо в Болгарии стали остановки поставок газа в страну российским ходингом «Газпром».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас рассказал, что процесс конфискации имущества, которое было добыто якобы незаконным путем, для того, чтобы, в частности, эффективнее вводить санкции против граждан России и Белоруссии, собирается в будущем упростить ЕК.