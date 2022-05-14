Иваново, , 12:42 — REGNUM Группа из 120 жителей Украины, вынужденно покинувших её территорию, прибыли в Ивановскую область 13 мая, сообщили в пресс-службе облправительства. В числе беженцев — 37 детей.

Пункт временного размещения беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«В большинстве своем прибыли семьи с детьми, также люди старшего поколения, инвалиды и женщины», — уточнила начальник департамента социальной защиты населения Ивановской области Татьяна Рожкова.

Людей разместили в двух пунктах временного размещения. Территории ПВР будут находиться под охраной.

«В настоящее время им оказывается вся необходимая помощь, связанная с организацией медицинского обследования и последующего медицинского обслуживания, назначения соответствующих мер социальной поддержки, в том числе выплат, организации всех процедур, связанных с функциями миграции и в дальнейшем — трудоустройства», — уточнила Татьяна Рожкова.

Всего на территории Ивановской области подготовили семь ПВР, в них могут разместиться 550 человек.