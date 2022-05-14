Берлин, 14 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, единственное условие для снятия антироссийских санкций стран Запада — это заключение Россией и Украиной мирного соглашения. Он заявил об этом 14 мая в интервью изданию t-online.

(сс) Администрация президента России Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность отмены санкций — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — сказал он.

Кроме того, немецкий канцлер отметил, что во время своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне, он не заметил изменений в планах проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, однако при этом Шольц, по его словам, потребовал вывода российских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным понял, что Москва не собирается менять позицию по Украине.