Москва, 14 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» не допустит полётов российских космонавтов на американских корабля Starliner, так как не может рисковать их жизнями. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Mediaarchive.ksc.nasa.gov Корабль CST-100 Starliner

Рогозин сообщил о приостановке программы перекрёстных полётов России и США, предусматривающей обмен посадочными местами на российских и американских космических кораблях. Он добавил, что даже при урегулировании этого вопроса российские космонавты не полетят на корабле Starliner.

«Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — подчеркнул Рогозин.

Американское аэрокосмическое агентство NASA свернуло программу «Спейс шаттл» в 2011 году. После этого доставка американских космонавтов на МКС осуществлялась российскими кораблями.

В это время в США по контракту NASA компании SpaceX и Boeing вели разработки пилотируемых кораблей для полётов к МКС. Корабль SpaceX Crew Dragon успешно прошёл испытания, после чего начались регулярные полёты на орбитальную станцию.

Испытательный полёт корабля Boeing Starliner состоялся в 2019 году. Тогда корабль не смог достичь МКС из-за сбоя в работе бортового оборудования. Повторный испытательный полёт этого корабля без экипажа на борту планировался на 2020 год. Руководство NASA и Boeing неоднократно переносило эту миссию из-за технических проблем.