Цхинвал, 15 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Объединение Северной и Южной Осетии в составе России может быть пока приостановлено из-за событий вокруг Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

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«Каких-то внешнеполитических последствий смена президента в Южной Осетии иметь не будет. Югоосетинская элита имеет консенсус по поводу развития отношений с Россией и вступления в состав России, объединения с Северной Осетией. Другое дело, что некоторые политики отстаивают эту линию более напористо, а другие — нет. Избранный президентАлан Гаглоев тоже подтвердил, что он хочет объединения с Россией. И сейчас всё зависит больше от Москвы, потому что процесс воссоединения может быть нецелесообразен именно в конкретной нынешней ситуации. Пока идёт спецоперация на Украине и пока не происходит вступление в состав России ДНР и ЛНР, может быть, пока отложить это дело? Хотя, правильным тогда было сделать такой намёк Южной Осетии со стороны России. Но когда ДНР и ЛНР, и, может быть, и Херсонскую область, будут включать в состав России, то тут будет удачно подключить и Южную Осетию к этому делу. Иначе осетины могут обидеться на Москву из-за её отказа объединить осетинский народ», — сказал эксперт.

Напомним, что в Южной Осетии в результате прошедших выборов Анатолия Бибилова сменил на посту президента республики Алан Гаглоев.