* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, 14 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. План окружения и захвата города Новоазовск Донецкой Народной Республики (ДНР) с последующим выходом киевских боевиков на границу с Россией обнаружили на одной из баз националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 мая рассказали в силовых структурах ДНР.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

Как рассказали силовики из ДНР, слова которых приводит РИА Новости, на найденной карте указаны и выделены расположения подразделений украинских нацистов в Мариуполе и его окрестностях, а также с помощью стрелок указано передвижение киевских боевиков к Новоазовску по разным направлениям, окружение города и последующий выход «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к границе с Россией.

При этом из отметок на найденной карте радикалов следует, что это наступление должно было начаться 8 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в супермаркет «Изюм» во время обстрела ВСУ Петровского района Донецка попал снаряд, в результате чего произошло возгорание.