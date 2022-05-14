Москва, 14 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В случае сноса мемориального комплекса в Риге Следственный комитет РФ должен будет незамедлительно возбудить уголовное дело для привлечения к ответственности всех виновных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Kalnroze Памятник освободителям Риги. Латвия

«Такое циничное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма не должно оставаться безнаказанным. Это не просто вандализм и осквернение монумента, это самое настоящее оправдание нацизма», — отметил Миронов.

Современная Латвия находится под сильнейшим влиянием США и на протяжении нескольких десятилетий принимает различные антироссийские решения под диктовку Вашингтона с одной целью — навредить России и русским, отсюда и сносы памятников, и шествия эсесовцев, и запрет советской и российской символики, сказал парламентарий.

Фактический снос памятника может быть квалифицирован по статье Уголовного кодекса 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России. Следственные органы имеют по действующему законодательству необходимые полномочия для расследования таких дел, и то, что преступление совершено за рубежом, не является для этого препятствием, отметил ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Депутаты сейма Латвии одобрили законопроект, который прекратил действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Рижская дума в свою очередь одобрила решение начать 13 мая подготовительные работы по демонтажу памятника советским воинам — Освободителям Риги.