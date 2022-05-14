Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл в овертайме команду «Вашингтон Кэпиталз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Roland Skof-Peschetz

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе «Пантерз» голы забили Райан Ломберг (27-я минута), Клод Жиру (49-я) и финский форвард Александр Барков (55-я). У «Кэпиталз» шайбами отличились Ник Дауд (24-я), шведский нападающий Никлас Бэкстрем (42)-я и Ти Джей Оши (59-я, при игре 6×4).

Победу гостям в овертайме принес гол Картера Вераге (63-я).

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 27 из 31 броска по своим воротам, российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — 34 из 37 бросков. Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал в матче один результативный пас, его одноклубники — российские нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов, не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в серии первого раунда плей-офф НХ стал 4-2 в пользу «Флориды» и команда вышла во второй круг, а «Вашингтон» выбыл из дальнейшего розыгрыша Кубка Стэнли.