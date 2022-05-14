Москва, 14 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и это будет сделано на основе тщательного анализа. Об этом 14 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — сказал он.

При этом Грушко подчеркнул, что такое решение будет принято не «на эмоциях», а после тщательного и выверенного анализа всех факторов, оказывающих влияние на ситуацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса, в случае вступления этих двух стран в НАТО, у российской стороны возникает ряд вопросов.