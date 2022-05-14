Вашингтон, 14 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В результате стрельбы после матча «Милуоки» и «Бостона» в рамках плей-офф НБА погибли три человека, передает 14 мая WISN.

Знаменитое фото Джерри Уэста, которое легло в основу логотипа НБА. 1969 г

После матча в толпе болельщиков раздались выстрелы. Погибли 16-летняя девушка, 30-летний мужчина и женщина 26 лет.

Полиция уже задержала подозреваемого — 29-летнего мужчину. У него изъяли пистолет.

О мотивах задержанного пока не сообщается.

«Бостон» обыграл «Милуоки» (108:95) и сравнял счет в серии — 3:3.