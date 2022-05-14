Таганрог, Ростовская область, , 10:02 — REGNUM В Ростовской области дан старт строительству нового завода сельхозтехники, который расположится на месте обанкротившегося в 2014 году предприятия «ТагАЗ». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Техника завода «Ростсельмаш» Donland.ru

«Полгода назад был дан старт созданию в Ростове-на-Дону тракторного завода, теперь начинаем строительство высокотехнологичного производства в Таганроге. На площадке бывшего комбайнового завода предстоит создать комплекс по выпуску современной сельхозтехники. Это очередной шаг к расширению национального кластера сельхозмашиностроения», — отметил донской губернатор Василий Голубев, принявший участие в закладке символического камня в основание завода.

Инвестор вложит в строительство 1,5 млрд рублей. Работы планируется завершить в 2024 году. На заводе будут выпускаться пять видов техники: почвообрабатывающая, кормоуборочная, зерноперерабатывающая, самоходные и прицепные опрыскиватели, а также адаптеры для комбайнов.

Как ожидается, на заводе трудоустроят 500 человек. Штат сотрудников может быть увеличен до 1,5 тыс. человек.

К 2025 году мощность производства составит около 5 тыс. единиц техники в год (около 3 млрд рублей в год). В перспективе — ежегодное увеличение мощности на 10-15%. Не исключено, что в Таганроге также наладят производство новых видов техники, таких, например, как самоходные опрыскиватели.

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