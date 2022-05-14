Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Американская компания Apple начала тестировать версию смартфона iPhone с зарядным портом стандарта USB-C. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании

IPhone 11 (сс) Mike Mozart

В актуальных моделях смартфонов iPhone от Apple используется разъём Lightning. Он применяется только в устройствах Apple, большинство других производителей смартфонов оснащают свои гаджеты разъёмами единого формата USB-C.

По данным Bloomberg, американская компания может выпустить iPhone с разъёмом в 2023 году. Отмечается, что в Apple также работают над адаптером, который позволит будущим iPhone работать с аксессуарами, предназначенными для текущего разъёма Lightning.

Главной причиной отказа от разъёма собственного стандарта называется решение Евросоюза, обязывающее производителей смартфонов и других устройств использовать единый стандарт USB-C. Соответствующий закон был одобрен в апреле текущего года.

Издание предполагает, что Apple может выпускать специальные версии iPhone для стран ЕС, которые будут соответствовать местным требованиям. Однако наличие нескольких версий смартфонов усложнит работу компании с поставщиками.

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