Мариуполь, ДНР, 14 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В настоящее время в бывшую областную больницу интенсивного лечения Мариуполя возвращается медицинский персонал, вопрос абсолютного кадрового дефицита в ней решен. Об этом 14 мая рассказал заместитель главврача медучреждения Игорь Бойко корреспонденту ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Сейчас ситуация (с медперсоналом — ред.) — улучшилась. Врачи, медсестры и младший медицинский персонал возвращаются, нам становится несколько полегче», — сказал он.

При этом Бойко добавил, что больнице пока не хватает таких ключевых специалистов, как врачей хирургического профиля, анестезиологов и врачей-реаниматологов, однако вопрос абсолютного кадрового дефицита на данный момент в медучреждении решен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главврача бывшей областной больнице интенсивного лечения Мариуполя Игорь Бойко рассказал, что ситуация с медикаментами в медучреждении удовлетворительная.