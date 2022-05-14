Москва, , 09:18 — REGNUM На долю китайских брендов в апреле 2022 года пришлось 12,6% от общего объёма продаж новых легковых автомобилей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

За первые четыре месяца 2022 года жители России купили 28,7 тыс. новых автомобилей китайских марок. Доля авто производителей из КНР в общем объёме продаж за этот период составила 9,8%.

Лидерами по продажам китайских авто в абсолютных числа оказались Москва (4,4 тыс.), Подмосковье (3,2 тыс.) и Санкт-Петербург (2,3 тыс.). По доле китайских брендов в общем объёме продаж лидируют Бурятия (21,1%), Иркутская область (18,1%), Ленинградская область (13,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (13,2%) и Алтайский край (13,1%).

По итогам первого квартала 2022 года продажи легковых автомобилей в России снизились на 28% в сравнении с предыдущим годом. Падение продаж объясняется антироссийскими санкциями США, ЕС и ряда других стран. Санкции привели не только к уходу ряда производителей, но и к сбоям в поставках комплектующих для автомобилей российского производства.

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