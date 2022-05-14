Москва, 14 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Вспышку гепатита неизвестной этиологии у детей в ряде стран Европы мог спровоцировать новый вирус. Теорию о вирусной природе гепатита выдвинул руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Вирус

Ученые ищут неизвестный ранее вирус или новый вариант известного вируса. При этом он считает маловероятной версию о возникновении аутоиммунного гепатита, потому что для данной группы заболеваний нехарактерно острое течение.

Картина распространения болезни специфична, если речь не идет о совпадении нескольких факторов риска. Токсический гепатит возможен, но маловероятно, что он развился из-за общего ядовитого вещества у детей из разных городов, добавил ученый.

По данным ВОЗ, в 20 странах тяжелой формой гепатита заболели уже 228 детей, один из них умер. Ученые предполагают, что инфекция может быть связана с коронавирусом.