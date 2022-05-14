Иркутск, 14 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Пожар, охвативший неэксплуатируемое здание иркутского Театра юного зрителя (ТЮЗа), которое является объектом культурного наследия, не повредил его историческую часть. Об этом со ссылкой на министра культуры и архивов региона Олесю Полунину 14 мая сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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Олеся Полунина «Историческая часть не пострадала. Фасад сохранился. Сегодня мы проведём обследование несущих конструкций этой исторической части. Сейчас более точную оценку дать невозможно».

Информация о возгорании поступила в дежурную часть иркутского пожарно-спасательного гарнизона в 19:35 по местному времени (14:35 мск) 13 мая. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что по адресу Красноармейская, 4б горит двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое строение. Огонь с него перекинулся на стоящее в непосредственной близости бывшее здание театра, которое из-за аварийного состояния не используется с 2006 года.

В тушении пожара было задействовано 45 человек и 12 единиц спецтехники. Пострадавших нет.

Бывшее здание ТЮЗа было построено в начале XIX века. В 2021 году для его реставрации была подготовлена проектная документация, в которую с учётом нанесённых огнём повреждений придётся внести изменения.

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