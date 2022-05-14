Вашингтон, 14 мая 2022, 08:12 — REGNUM Саммит Америк, который должен пройти в Лос-Анджелесе летом, грозит обернуться для США провалом. Возможный отказ приехать на него президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару станет для Белого дома США «унизительным ударом». Об этом 14 мая пишет The New York Times.

Белый дом США
Белый дом США
Mark lindamood

«Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте, в их числе президенты двух крупнейших стран региона», — пишет газета.

В Вашингтоне ранее заявили, что не пригласят на мероприятие представителей Венесуэлы, Кубы, Никарагуа. Это вызвало критику со стороны главы Мексики, его позицию поддержали лидеры Гондураса, Боливии и группы карибских государств.

Отмечается, что Саммит Америк задуман администрацией США как демонстрация возрождающегося лидерства страны в Западном полушарии.