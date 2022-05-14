Вашингтон, 14 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Саммит Америк, который должен пройти в Лос-Анджелесе летом, грозит обернуться для США провалом. Возможный отказ приехать на него президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару станет для Белого дома США «унизительным ударом». Об этом 14 мая пишет The New York Times.

Mark lindamood Белый дом США

«Всё больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте, в их числе президенты двух крупнейших стран региона», — пишет газета.

В Вашингтоне ранее заявили, что не пригласят на мероприятие представителей Венесуэлы, Кубы, Никарагуа. Это вызвало критику со стороны главы Мексики, его позицию поддержали лидеры Гондураса, Боливии и группы карибских государств.

Отмечается, что Саммит Америк задуман администрацией США как демонстрация возрождающегося лидерства страны в Западном полушарии.