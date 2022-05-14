Куала-Лумпур, 14 мая, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Indra Gunawan Куала-Лумпур, Малайзия

По ее данным, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 607 человек. Также за минувшие сутки в стране подтвердили 3 029 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Всего с начала пандемии в Малайзии выявили 4 473 500 носителей SARS-CoV-2.

В настоящее время в королевстве числится 28 734 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 42 пациента помещены в отделения интенсивной терапии, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что с начала пандемии по 14 мая в Малайзии уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 409 159 человек.