Корабли КНР вновь вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море
Токио, 14 мая, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые Япония считает своими, 14 мая вошли четыре патрульных корабля морской полиции Китая. Об этом сообщает агентства Kyodo.
По его информации, кораблям КНР было направлено предупреждение с требованием немедленно покинуть данную зону. Отмечается, что китайские корабли на протяжении последних 29 дней непрерывно находились вблизи островов Сенкаку.
Напомним, по окончании Второй мировой войны острова были захвачены Соединёнными Штатами и переданы Японии в 1972 году. Тайвань также считает незаконным владение Японией этими островами.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге 13 мая заявил о том, что острова Дяоюйдао (японское название Сенкаку) являются неотъемлемой, исконной территорией Китая.