Токио, 14 мая, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые Япония считает своими, 14 мая вошли четыре патрульных корабля морской полиции Китая. Об этом сообщает агентства Kyodo.

Острова Сенкаку

По его информации, кораблям КНР было направлено предупреждение с требованием немедленно покинуть данную зону. Отмечается, что китайские корабли на протяжении последних 29 дней непрерывно находились вблизи островов Сенкаку.

Напомним, по окончании Второй мировой войны острова были захвачены Соединёнными Штатами и переданы Японии в 1972 году. Тайвань также считает незаконным владение Японией этими островами.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге 13 мая заявил о том, что острова Дяоюйдао (японское название Сенкаку) являются неотъемлемой, исконной территорией Китая.