Москва, 14 мая, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Специалисты Сбербанка работают над удалением из магазина App Store мошеннического приложения, маскирующегося под официальный сервис банка. Об этом представители Сбербанка сообщили ТАСС 13 мая.

Sberbank-onlayn.ru Сбербанк-онлайн

Официальное приложение «Сбербанк онлайн» недоступно для загрузки из App Store из-за антироссийских санкций в отношении Сбербанка. На этом фоне в магазине приложений для iOS-устройств появился ряд мошеннических приложений, копирующих интерфейс официального сервиса.

По данным сервиса Data. ai, в десятку наиболее скачиваемых приложений в App Store вошла программа «Сбербанк онлайн сайт». Эта приложение, как и программы Sberbank Mobile banking, Sberbank on-line banking, Sberbank Conference, не имеют отношения к Сбербанку.

«Будьте бдительны, это не официальное приложение «Сбера», а мошенники. Наша служба безопасности уже работает над его блокировкой», — предупредили в Сбербанке.

В финансовой организации напомнили, что пользователи iOS-устройств могут использовать для онлайн-банкинга веб-версию приложения. Также на устройствах пользователей продолжают работать приложения, установленные до 12 апреля.