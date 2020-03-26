Владивосток, , 07:41 — REGNUM Заход во Владивосток для круизного лайнера Costa Neoromantica не состоится по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.

«Учитывая пандемическое распространение новой коронавирусной инфекции в разных странах мира, Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не согласовывает заход в порт Владивосток круизного судна», — цитирует источник ответ управления на запрос, направленный ООО «Международный круизный сервис Владивосток».

В настоящее время согласно спутниковой системе мониторинга местоположения судов, лайнер находится в Японском море.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье, согласно данным Роспотребнадзора, новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено.