Тегеран, 14 мая, 2022, 07:53 — ИА Регнум. 13 мая министры культуры Ирана и Ливана в совместном коммюнике подчеркнули, что единственным способом восстановить права палестинцев является продолжение движения сопротивления. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Министр культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили и его ливанский коллега Мухаммад Виссам Аль-Муртада выступили с совместным посланием, подчеркнув необходимость освобождения оккупированной Палестины.

В совместном послании отмечается, что преступные действия узурпаторского «сионистского режима» в «оккупированной Палестине против свободы выражения мнений и гуманных ценностей еще раз доказали народам мира отвратительную природу действующего режима».

Стороны подчеркнули, что «израильские силы вошли в Палестину как оккупанты и продолжают наносить местным жителям серьёзный ущерб, уничтожая их историю и самобытность».

Напомним, что недавно израильские боевики напали на палестинский лагерь в Дженине и убили палестинского репортера катарского телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле.