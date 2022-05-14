Тегеран, 14 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. 13 мая министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в послании с соболезнованиями своему коллеге из ОАЭ шейху Абдалле бен Заиду Аль Нахайяну передал соболезнования народу и правительству арабского государства в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По данным министерства иностранных дел Ирана, глава МИД в своем пятничном послании с соболезнованиями коллеге из ОАЭ передал соболезнования народу и правительству страны в связи с печальным событием.

В послании Амир Абдоллахиан выразил глубокую скорбь шейху Абдулле в связи с кончиной Халифы бен Заида Аль Нахайяна и пожелал терпения народу и правительству страны.

Лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в пятницу, 13 мая 2022 года, в возрасте 73 лет. В связи с этим событием в ОАЭ объявлен 40-дневный траур.