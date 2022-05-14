Новосибирск, 14 мая, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году зарегистрировано 1865 случаев ВИЧ-инфицирования. Показатель заболеваемости составил 66,7 на 100 тысяч населения. Это ниже показателя 2020 года на 4,4% и ниже среднемноголетнего уровня за предшествующие 5 лет на 42,4%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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При этом ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области остается напряжённой, уточнили в ведомстве.

Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией — половой и парентеральный.