Богота, , 05:49 — REGNUM Школам Колумбии разрешили отменить требование об обязательном ношении защитных масок, если они соответствуют необходимым критериям регулирующих органов, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве указали, что масочный режим с 16 мая можно будет отменить в школах, где привиты против коронавирусной инфекции не менее 70% учащихся и педагогов, а также ревакцинированы не менее 40% из них. Минздрав Колумбии отметил, что пока эпидемиологическая ситуация в республике позволяет отменить ряд ограничительных мер.

Тем не менее пока только 42,2% колумбийских учеников прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции. Отмечается, что с начала пандемии в Колумбии выявили 6 095 316 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в республике умер 139 821 человек.