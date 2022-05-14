Луганск, 14 мая, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Киевский режим «поднимает ставки в сделке» вслед за США и «Большой семеркой» и не думает о собственной стране, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева мобилизовать один миллион человек.

«США и союзники подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть — 1 млн солдат! В сделку под названием «война на Украине» вкладывались с нескольких сторон: США& UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» — поставит пушечное мясо. Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней», — написал он в телеграм-канале.

Он добавил, что «убитая и разрушенная страна не в счет, никто из них там жить все равно не собирается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников считает, что для того, чтобы Киев мог противостоять вооруженным силам России, численность украинских военнослужащих необходимо увеличить до 1 млн.