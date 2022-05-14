Екатеринбург, 14 мая, 2022, 05:02 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжает снижаться количество новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

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Если в 2014 году их было выявлено 173,6 на 100 тыс. населения, то в 2021-м уже 95,3. Это всего 4071 человек. По сравнению с 2014 годом падение составило 45,1%.

Также снижается и смертность. Добавим, сего в регионе проживают с ВИЧ-инфекцией 68 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге открыли стену памяти погибших от СПИДа.