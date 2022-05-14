Чарикар, Афганистан, , 01:24 — REGNUM В афганском городе Чарикар (северная провинция Парван) произошел взрыв, 13 мая передал телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя полиции.

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Сведений о жертвах и пострадавших при инциденте нет. Причины случившегося не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в мечети Аюб-э-Сабир в Кабуле прогремел взрыв во время пятничной молитвы. В результате происшествия погибли 7 человек и еще 17 получили ранения.

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