Чарикар, Афганистан, 14 мая, 2022, 01:24 — ИА Регнум. В афганском городе Чарикар (северная провинция Парван) произошел взрыв, 13 мая передал телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Сведений о жертвах и пострадавших при инциденте нет. Причины случившегося не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в мечети Аюб-э-Сабир в Кабуле прогремел взрыв во время пятничной молитвы. В результате происшествия погибли 7 человек и еще 17 получили ранения.