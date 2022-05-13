Штат Джамму и Кашмир, Индия, 14 мая, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибли в результате возгорания автобуса в индийском Джамму и Кашмире, сообщает пресс-служба местной полиции.

(сс) Dylan Collette Автобус

Сообщается, что в салоне автобуса находились паломники. Инцидент произошел возле города Катра, который располагается в 224 километрах от столицы региона Сринагара.

«Автобус с номером JK14-1831, следовавший из Катры в Джамму, загорелся в одном километре от Катры. Четверо паломников погибли на месте происшествия, еще 24 пострадали», — отметили в полиции.

Врачи оценивают состояние нескольких пострадавших, как критическое. Их оперативно доставили в больницы для экстренного лечения.

Пока причины возгорания неизвестна. Очевидцы отмечают, что пожар начался возле двигателя автобуса и быстро распространился на весь салон.