Москва, , 00:33 — REGNUM Правительство Латвии отвлекает население от социально-экономических проблем, раздувая националистические страсти. Об этом 14 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ в Фонде «Историческая память» Владимир Симиндей.

Советские солдаты подходят к Риге. 1944

Напомним, что 9 мая у памятника освободителям Риги были уничтожены цветы, которые рижане хотели возложить к нему.

«Действия у памятника носят еще и социально-экономический характер: отвлечь население от проблем», — заявил эксперт.

По предварительным подсчетам, в январе следующего года отопление однокомнатной квартиры в Риге будет стоить 250 евро в месяц, сообщил политолог.

«Можно представить себе, какие разразятся там, в Латвии, тогда страсти. Есть и историко-национальный аспект в расколе общества: есть желание спровоцировать Россию на какие-то шаги, прикрываясь тем, то официальная Рига входит в НАТО. Если какие-то печальные события начнутся, что жалеть латышский политикум уже никто не будет, ни при каких условиях», — полагает Симиндей.

Нельзя исключать какой-либо эскалации в отношениях России и НАТО, каких-то провокационных действий на южном фланге, либо в районе Черного моря, либо в Прибалтике, считает политолог.

«Такие сценарии разыгрывались, мы слышим о них уже несколько лет», — напомнил Симиндей.

По мнению эксперта, страны, которые проводят свою политику в русле Брюсселя и Вашингтона, но делают это «без огонька», могут рассчитывать на снисходительное отношение к ним со стороны России в случае возникновения острых ситуаций.

«В случае Латвии в данном же случае, наверное, о таких «скидках» говорить не можем», — подытожил политолог.