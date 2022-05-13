Триполи, 14 мая, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Боевые столкновения между вооруженными группировками произошли в портовом городе Сабрата на северо-западе Ливии, 13 мая передало издание Al-Marsad.

BRQ Network Гражданская война в ливии

Местом их противостояния стал район Дахман. Жители города сообщили о взрывах на территории, где начался конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в ливийском городе Джанзур западнее Триполи между местными вооруженными группировками произошли столкновения с использованием крупнокалиберного оружия.