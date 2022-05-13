Болонья, Италия, 13 мая, 2022, 23:15 — ИА Регнум. На севере Италии нехватка рабочих рук на фермерских хозяйствах достигает 30%, заявил 12 мая глава отделения профильной бизнес-ассоциации в Болонье Марчелло Бонвинчини.

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Аналогичная картина наблюдается и в других регионах страны.

Аналитики полагают, что в числе основных причин нежелания граждан наниматься на такие работы — массовая выдача пособий по бедности для безработных, низкие зарплаты в сельском хозяйстве, появление новых видов рабочих мест (прежде всего в сфере доставки).

Проблема является весьма серьезной, потому что некоторые сельхозработы можно производить только вручную и только в определенные периоды, напомнили эксперты.