Москва, 13 мая, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 мая 2022 года составило 1 трлн 55,7 млрд рублей, или 36,2% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, лидером по исполнению расходов за январь–апрель стал национальный проект «Наука и университеты», средства по которому освоены уже на 49,5% от годового плана. За ним следуют нацпроекты «Здравоохранение» — 48,6%, «Жилье и городская среда» — 47,2%.

Исполнение расходов по нацпроекту «Демография» составило 44,7%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 43,9%, «Производительность труда» — 40%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 24,2%, «Безопасные качественные дороги» — 23,6%, «Экология» — 21,7%, «Образование» — 19,6%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за три месяца исполнены на 45,6%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» — 16,3%, «Культура» — 15,7%, «Цифровая экономика» — 15,2%.