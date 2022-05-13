Каждому третьему итальянцу Путин нравится больше, чем Байден
Рим, 13 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. 32,2% граждан Италии при выборе между президентами России и США предпочли бы Владимира Путина, таковы опубликованные 13 мая итоги опроса Affari Italiani.
Иван Шилов ИА REGNUM
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена
По данным того же опроса, 63,1% граждан Италии выступают против дальнейшей отправки Римом оружия в Киев.
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Как сообщалось ранее, по данным других опросов, значительная часть жителей Италии полагают, что правительство страны в конфликте вокруг Украины защищает американские, а не итальянские интересы.