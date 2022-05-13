Москва, 13 мая, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Присоединение Херсонской области с её портами и морским побережьем выгодно для России с экономической точки зрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Экономика так устроена, что присоединение любой земли, если только это не пустыня и не вечная мерзлота, и территория эта имеет людей, то есть рынок сбыта, а ещё и инфраструктуру, имеет смысл. И в этом смысле присоединение Херсонской области является для России п полезным и выгодным», — сказал Колташов.

Особенно выгодно это России на фоне того, что данный регион являет собой естественное продолжение Крыма и способен оказать существенную поддержку туристической и продовольственной отрасли страны, считает эксперт.