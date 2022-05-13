Вашингтон, 13 мая, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Правительство США постарается нарастить темпы производства детских молочных смесей и увеличить импорт из-за рубежа, чтобы в ближайшие месяцы устранить дефицит данной продукции, сообщает 13 мая Reuters со ссылкой на главу управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Роберта Калиффа.

Молочная смесь

Глава управления пообещал, что на следующей неделе FDA подробно изложит план того, как производители и поставщики за рубежом смогут ускорить импорт своей продукции в США. Управление также намерено разработать более гибкие условия для отечественных компаний.

Напомним, что на американском рынке детских молочных смесей, который оценивается в $4 млрд, доминируют отечественные производители, а импорт облагается высокими тарифами.

«Мы считаем, что предпринимаемые нами усилия упростят процесс поставок в США уже в течение нескольких недель, — сообщил Калифф в Twitter. — Согласно нашим данным, уровень запасов в розничных магазинах уже стабилизируется, но мы все ровно продолжаем круглосуточно работать для решения проблемы дефицита».

Нехватка детских смесей стала проблемой для американских семей по всей стране. Так, в Южном Техасе прилавки с детским питанием оказались почти пусты, а некоммерческие организации работают сверхурочно, чтобы получить новые поставки.

Дефицит стал особенно острым после того, как бренд Abbott Nutrition отозвал товар с рынка из-за летального случая и госпитализации ещё по меньшей мере четырех детей. Ситуация также усугубилась на фоне проблем с цепочками поставок и нехваткой рабочей силы. Издание The New York Times приводит данные исследования Datasembly, согласно которому за неделю, закончившуюся 8 мая, показатель дефицита детских молочных смесей в магазинах США достиг 43%, что на 10% выше, чем в прошлом месяце.