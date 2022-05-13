София, 13 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Комиссия по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) Болгарии утвердила новые цены на природный газ в стране. В текущем месяце голубое топливо для болгарского потребителя вырастет в цене на 13,7%, передает БТВ.

Цена на газ

«Основная причина очередного повышения цены на энергоносители является приостановка газовых поставок со стороны Российской Федерации», – говорится в заявлении КЭВР.

По некоторым данным, в новую стоимость топлива внесены требования главного транзитера Болгарии — компании «Булгаргаз», а также колебания на международных рынках.

Предполагается, что в ближайшее время правительство Болгарии рассмотрит возможность предоставления частным хозяйствам и промышленным предприятиям дополнительных льгот и субсидий на оплату потребленного газа по новым тарифам.