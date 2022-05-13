Крайова , , 20:56 — REGNUM По меньшей мере 45 человек были эвакуированы из здания крупного медицинского учреждения в городе Крайова на юго-западе Румынии по причине масштабного возгорания. Об этом 13 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Пожар в больнице 59.mchs.gov.ru

По предварительным данным, пожар произошел в кабинете диализа из-за короткого замыкания. Прибывшим на место происшествия огнеборцам понадобилось около получаса для того, чтобы полностью ликвидировать огонь.

Сообщается о 21 пострадавшем. Ведется расследование.

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