Москва, 13 мая, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Российская артиллерия и ракетные войска нанесли удары по 17 пунктам управления, артиллерийским позициям и местам скопления войск укронацистов, сообщил вечером 13 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»

Удары были нанесены по пяти артиллерийским позициям, 370 районам скопления живой силы и техники, а также по 17 пунктам управления.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях», — рассказал Конашенков