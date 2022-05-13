Москва, , 20:42 — REGNUM В пятницу, 13 мая, в Москве проходит второй Молодёжный форум по управлению Интернетом (Youth RIGF 2022).

Интернет ИА REGNUM

В рамках форума были отмечены лучшие молодежные IT-проекты.

Лучшим международным молодежным ИТ-проектом была признана модернизируемая виртуальная среда Altterra, которую создали студенты Донского государственного технического университета Денис Майоров и Вячеслав Придчин. Их проект напоминает метавселенную, однако структуры и окружение способны выстраивать сами пользователи в реальном времени, а специальная система строительства позволяет в достаточной точности воссоздавать реплики реальных объектов. Также среда дает возможность наполнять трехмерные строения различными функциональными объектами, которые привносят новые возможности в процесс использования. В дополнение к этому есть возможность задавать поведение и анимацию объектов в зависимости от взаимодействия аватаров. Таким образом возможно создание, например, учебных классов с разного рода интерактивными демонстрациями изучаемого на занятии материала, что тем самым повысит понимание и вовлеченность учеников в процесс. Каждый пользователь проекта Altterra может лично взаимодействовать с другими аватарами с помощью специального меню и голосового чата, имитирующего присутствие человека в виртуальном пространстве. Перечисленные инструменты предоставляют альтернативу коммуникационной и образовательной сферам общества. На данный момент на основе архитектуры реального ВУЗа были воссозданы виртуальные кампусы их родного Донского Государственного Технического Университета. В них преподавателями уже проводятся различные лекции и тематические фестивали.

В номинации «За вклад в международное сотрудничество в сфере ИТ» главный приз получила аспирантки Дипломатической академии МИД России Аревик Мартиросян. Основное достижение Аревик, которое сыграло решающую роль в её победе — это продвижение Школы международной информационной безопасности (Школы МИБ), молодежной научно-образовательной площадки, созданной на базе Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России при сотрудничестве с Советом молодых ученых Дипломатической академии МИД России для всестороннего обсуждения и обмена мнениями, позициями и оценками, выработки стратегий комплексного решения проблем международной информационной безопасности, формирования Track II — Youth Diplomacy по вопросам МИБ российскими и иностранными молодыми учеными, международными экспертами и практиками, российскими и международными академическими и исследовательскими институтами. Школа МИБ реализует механизмы различного формата для широкой дискуссии о решении текущих проблем в сфере обеспечения МИБ.

В специальной номинации от РЭУ им. Г. В. Плеханова «Лучший образовательный ИТ-проект» победил студент этого же ВУЗа Максим Урываев с идеей создания приложения «CommunityFinder». Оно позволит подыскать пользователю человека с такими же профессиональными интересами для обмена информацией. Цель разработки, по словам создателя — это помогать людям совершенствовать свои знания через общение. и. Мобильное приложение призвано дать пользователям необходимую обратную связь, а именно возможность задавать вопросы, вести дискуссии, благодаря чему лучше усваивать образовательную информацию и докапываться до истины, заводить друзей, узнавать о мероприятиях, улучшающих профессиональные навыки, находить удобные места для продуктивного времяпрепровождения.

Всем победителям были вручены ценные призы: команда Altterra получила деньги на дальнейшие развитие собственного проекта, победительница номинации «За вклад в международное сотрудничество в сфере ИТ» Аревик Мартиросян стала обладательницей нового ноутбука, а Максим Урываев получил сертификат на обучение от РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Читайте ранее на эту тему: Подходы к рекомендательным алгоритмам и борьбе с фейками в сети. Мнения